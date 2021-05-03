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Yerli aşıda flaş gelişme! TÜBİTAK Başkanı kritik tarihi verdi!

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aşı ve ilaç Çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mandal, 'Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sağlık / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28
Yerli aşıda flaş gelişme! TÜBİTAK Başkanı kritik tarihi verdi!

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklamaları şu şekilde:

Biliyorsunuz pandemi ilk başladığı dönemlerinde başlatılmış olan Türkiye'deki aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik, 436 araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk.

Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Sonrasında da Ağustos aylarında faz3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yıl sonunda da insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.

VLP aşımızın yenilikçi özelliği var. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak.

Bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka hastalıklarda kullanılan molekül, koronavirüs tedavisinde faz2 çalışmalarına başlıyor.

Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik.

Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz.

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