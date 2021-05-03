Nisan ayı son dakika enflasyon oranları ne kadar oldu? 2021 Nisan TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?

Nisan ayı 2021 enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem kira artış oranını, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Nisan ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!



NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.



NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.



MART AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLMUŞTU?



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.



ŞUBAT AYINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ!



TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.

