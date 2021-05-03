USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Nisan ayı son dakika enflasyon oranları ne kadar oldu? 2021 Nisan TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?

Nisan ayı enflasyon oranları bugün belli oluyor. Ekonomide önemli bir etken olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanıyor. Bu noktada, milyonlarca memur, emekli, ev sahibi, kiracı için 3 Mayıs 10.00 itibariyle açıklanan veriler kritik bir öneme sahip. Çünkü bu oranla memur ve emekliler için enflasyon farkı zammı, ev sahibi ve kiracılar için ise kira artışı hesaplama rakamları ortaya çıkacak. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Nisan ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Ekonomi / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04
Nisan ayı son dakika enflasyon oranları ne kadar oldu? 2021 Nisan TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?

Nisan ayı 2021 enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem kira artış oranını, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Nisan ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ!

TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement