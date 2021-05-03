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Başvuran alıyor! Elektrik faturasının 118 TL’si devletten!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Başvuran alıyor. Elektrik faturası desteği pandemi sürecinde de devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen elektrik tüketim desteğinden 2 milyon hane yararlanıyor. Ödemeler PTT'ye yapılıyor. Buna göre elektrik faturasının 118 TL’lik kısmı devlet tarafından ödeniyor. İşte detaylar…

Ekonomi / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:01
Başvuran alıyor! Elektrik faturasının 118 TL’si devletten!

Dar gelirli vatandaşa bedava elektrik! Yüz binlerce abone yararlanıyor. elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuran vatandaşar için aylık 118 liraya kadar olan elektrik faturalarınını ödemesi yapılıyor. Cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik urası desteği ise 200 lira. Her ay PTT'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor.

Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekenler haberimizde yer alıyor. 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.

1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:

Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi

Güncel elektrik faturası

Başvuru dilekçesi

Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor. Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz. Kimlik ve fatura bilgilerinizi iletildikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım miktarı elektrik faturasından düşürülüyor.

TAM KAPANMA SÜRECİNDE KİMSENİN ELEKTRİĞİ KESİLMEYECEK

Faturasını ödeyemeyenlerin elektriği kesilemeyecek. Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için böyle bir karar alındı. Enerji yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a dek sürecek 'tam kapanma' döneminde milyonlarca elektrik abonesini çok yakından ilgilendiren bazı kararlar aldı. Buna göre borcu olan ve ödeme olanağı bulamayan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektriği kesilmeyecek. Elektrik faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak biçimde düzenlenecek.

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