18 yaş üstü aşı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yazın 18 yaş üstünü aşılamak istiyoruz

Türkiye, koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu süreçte illeri gezerek bölgesel olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca bugün de Edirne'deydi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar:



İSTANBUL'DAN TRAKYA'YA HAREKETLİLİK GÜNDEMİMİZDEYDİ

"İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi. Vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Aşılama programına uyum da ele aldığımız konular arasındaydı.



"İLK SPUTNIK TESLİMATININ BU AY YAPILMASI BEKLENMEKTEDİR"

Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek.



Bakan Koca'dan Edirne'de önemli açıklamalar



"EDİRNE'DE VAKA SAYILARI NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞMÜŞTÜR"

Vaka sayısında önemli bir düşüş başlamıştır. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Sevindirici haber şu ki vaka sayıları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66...



Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74.



18 YAŞ ALTI İÇİN TAHMİNİ TARİH VAR MI?

Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac... Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız.



SPUTNİK V İLK SEVKİYAT TAKVİM BELLİ Mİ?

6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde olmasını bekliyoruz. Geldikten sonra güvenlik testlerinden sonra hemen başlanır.



YERLİ AŞI FAZ-3 ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Bu aşının Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum.



Edirne Valiliği'nde toplantı öncesi açıklama yapan Fahrettin Koca şunları söyledi:



"TAM KAPANMA ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?"

"Bölgelerde durum değerlendirmesi yapayoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedneiyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimzi için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz. Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz.



"SEMPTOM GÖSTERDİĞİ İÇİN BAŞVURAN SAYISI AZALIYOR AZ TEST YAPILIYOR"

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayılarıile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.



"TAM KAPANMA ZARURET HALİNE GELDİ"

Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamaak istiyoruz.



Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne'de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.



Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim." Bakan Koca sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti