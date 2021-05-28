Ekrem İmamoğlu’na büyük şok! YSK üyelerine ‘ahmak’ dedi, davayı yedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur olarak 11 YSK üyesi yer aldı. İddianamede İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı açıklamada YSK üyelerine 'Ahmak' dediği belirtildi





