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Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 28 Mayıs hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve birçok ilde sağanak ve gök görültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlar sel,su baskını,yıldırım,yerel dolu yağışı,yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte il il hava durumu raporu.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 10:38
Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 28 Mayıs hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu,Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel,su baskını,yıldırım,yerel dolu yağışı,yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık


AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu


İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 28°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık


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