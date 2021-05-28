Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 28 Mayıs hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu,Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel,su baskını,yıldırım,yerel dolu yağışı,yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu



HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı



YOZGAT °C, 28°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık