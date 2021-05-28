Bir hayal daha gerçek oldu! Taksim Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu, cuma namazının kılınması ile cami ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hayal ettiği cami, tam 27 sene sonra hayata geçirildi.







BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN TAKSİM CAMİİ'NDE



İlk cuma namazı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'ne giriş yaptı.



SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANIYOR



Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Taksim Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına belirli sayıda vatandaş alındı. Caminin içinde sosyal mesafe kurallarına göre saf tutuldu.







TAKSİM MEYDANI DOLDU



Taksim Camii'nin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Taksim Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları gözetilerek saf tutuldu. Meydandaki tüm alanlar doldu.



İLK EZAN CUMA NAMAZI İÇİN OKUNDU



Taksim Camii'nde ilk ezan da okundu. Cuma namazı için okunan ezan sırasında vatandaşlar duygulandı.







KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI



Taksim Camii'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.







BAŞKAN ERDOĞAN NAMAZ SONRASI HALKA SESLENECEK



Bir rüyanın gerçekleştiği günde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenecek.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:







Ayrıntılar geliyor...



CANLI YAYIN





