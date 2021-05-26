Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak. Gündemde kademeli normalleşme ve aşılama çalışmaları var.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Koronavirüs vaka sayıları alınan tedbirler ile birlikte gerilmeye devam ederken bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gündemi kademeli normalleşme ve aşılama çalışmaları olacak.