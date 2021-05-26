İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 'parkımızı vermiyoruz' protestosu! Aracının kapısıyla vurduğu kadında kırıklar var

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.



BİR KADIN DÜŞEREK YARALANDI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.



Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.



Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına yöneldi.



Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.



Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.



'BİZ PARKIMIZI VERMİYORUZ '



Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, 'Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor.



Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı.



Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler.



Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik' diye konuştu.



Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu yaptığı açıklamada, 'Annem şu an hastanede, yerde 2-3 metre sürüklenmiş kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, Kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi bu parktan faydalanan diğer mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atmama törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı. Annem de İmamoğlu'nun aracının önüne atlamış ama durmamış, camı ve kapıyı açmış. İmamoğlu da kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vuruyor. Ondan sonra da arabayla 2-3 metre sürüklüyor. Kırık, çıkıkları var darp raporunu aldık karakola gidip şikayetçi olacağız. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın vatandaşı durup dinleyeceksin. Temel atma törenine geliyorsun ama törene yüzlerce polis getiriyorsun. Bizim haricimizde tüm mahalleli şikayetçi olacak' ifadelerine yer verdi.



İDDİALAR GERÇEK DIŞI



Bu arada İBB destekli sosyal medya hesaplarınca dile getirilen Ayşe Topçu'nun AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı üyesi olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.