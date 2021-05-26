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İBB'nin Unkapanı'ndaki çalışması vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Unkapanı'nda başlatılan kavşak çalışması vatandaşı ve bölge esnafını isyan ettirdi. Bölgede trafik kilitlenirken, vatandaş "Pandeminin başından bugüne kadar yapılmayan icraatın şu an yapılması tamamıyla politik." sözleriyle tepki gösterdi.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:52
İBB'nin Unkapanı'ndaki çalışması vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Unkapanı Kavşağı Köprüsü, vatandaşları çileden çıkardı.Fatih Unkapanı Kavşağı Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yenilenmek üzere yıkıldı. Ancak kavşak çalışmaları bölgede trafiği adeta felç etti. Çalışmalar nedeniyle Aksaray ve Fatih çevresinde ciddi trafik yoğunluğu oluştu. Bölgedeki esnaf ve sürücüler de trafik yoğunluğundan yakındı. Turizm sezonuna geçilirken şu anda yapılan bu çalışmanın yanlış olduğunu düşünen ve tam kapanma içindeyken yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, İBB'ye tepki gösterdi.

'İNSANLAR GÖRÜP ALKIŞLASIN DİYE BU KÖPRÜYÜ ŞİMDİ YAPIYOR'
Bu kavşak çalışmasının yapıldığı zaman itibarıyla yanlış olduğunu vurgulayan turizmci İbrahim Kurt, 'Şimdiki yapılan icraat bence yanlış. Pandeminin başından bugüne kadar yapılmayan icraatın şu an yapılması tamamıyla politik. Çünkü kapanışlarda milletin görmeyeceği şeyi şu anda sadece millete göstermek için yapılıyor. Bu yanlış. Ben, bundan yana değilim. Bugüne kadar yapılması gerekenleri yapmıyor, işler başlayacağı zaman sadece insanlar alkışlasın diye bu köprüler yapılıyor. Bir turizmcinin yarın buraya gelip Mısır Çarşısı'na girmesi o kadar zorlanacak ki, trafiğin tıkanması sinirlerin gerileceği bir duruma gelir. Vatan Caddesi'nden buraya gelmek iki saat. İki saatlik yol da insanın stresini arttırıyor' şeklinde konuştu.

Yıkılan kavşağın oluşturduğu trafikten işi olumsuz etkilenen motorsiklet sürücüsü Ozan Türkan, 'Müşteri parça istiyor; makine gidip alacağım, kuracağım... Geliyorum Unkapanı'na buradan parça alıyorum, gidiyorum. Bayağı bir sıkıntı yani. İnşallah en kısa zamanda çözerler bunu' dedi.

Araç sürücüsü Mustafa Açıkgöz ve arkadaşları ise, 'Bakırköy'den buraya iki saatte zor geldik. İstanbul'da trafik sorununu çözemediğiniz sürece İstanbul bitik' ifadelerine yer verdi. Yıkılan Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün 31 Temmuz 2021 tarihinde yeniden trafiğe açılması bekleniyor.


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