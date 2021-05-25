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AB liderleri yoksul ülkelere aşı bağışı konusunda anlaştı!

İki gün süren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi. Koronavirüs salgını ve iklim değişikliğinin ele alındığı zirvede, AB liderleri yoksul ülkelere aşı bağışı konusunda anlaştı. Yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 100 milyon doz aşı gönderilecek.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 21:22
AB liderleri yoksul ülkelere aşı bağışı konusunda anlaştı!

Koronavirüsle mücadele ve aşılanma sürecini ele alan liderler, Birleşmiş Milletler’in düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya eşit erişimini sağlamaya yönelik programına desteklerini yinelediler.

100 MİLYON DOZ AŞI!

Yoksul ülkelere yıl sonuna kadar en az 100 milyon doz aşı bağışlanması kararlaştırıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70’inin tamamen aşılanması hedefine doğru ilerlediklerini söyledi. Leyen, "Böyle devam edersek güvenli açılmanın gerçekleşebileceğine inanıyoruz" dedi.

Von der Leyen, AB'nin kendi içinde geçerli olacak ve seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikası için de bilişim altyapısının hazır olduğunu duyurdu.

Avrupalı liderler iklim değişikliği ile mücadele konusunu da masaya yatırdı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıta olma konusundaki ortak hedeflerimizi teyit ettik" dedi.

2030’a kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 55 düşürmek için anlaşıldığını hatırlatan Michel, çevre konusunun Haziran’daki liderler zirvesinde tekrar gündeme geleceğini söyledi.

Liderlerin gündeminde yer alan diğer başlıklar ise İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri, Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya ve Belarus konularıydı.


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