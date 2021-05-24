USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Beylikdüzü'nde katliam var! Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkan CHP'li belediye bu kez de 160 ağacı söktü!

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla yıkmıştı. Söz konusu bölge yeni bir iddia ile çalkalanıyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı müzeden sonra şimdi de boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye tarafından söküldüğünü iddia etti.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11
Beylikdüzü'nde katliam var! Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkan CHP'li belediye bu kez de 160 ağacı söktü!

Beylikdüzü'nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye ekipleri tarafından söküldüğü iddiası tepki çekti.

'NASIL BÖYLE BİR VAHŞET YAPIYORLAR, AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı 'Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık.

Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilde intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler.

Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil' ifadesini kullandı.

Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesinin mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri 'Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı.

Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160'a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı' şeklinde konuştu.




YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement