Borçlara yapılandırma geliyor! AK Parti yeni torba yasa teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif: Kovit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.



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