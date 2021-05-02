Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Prof. Dr. İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle, bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi.



'VEFAT EDENLER ARASINDA AŞISINI YAPTIRMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VAR'

Prof. Dr. İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin, şunları söyledi:



"Maalesef şu an vefat edenler arasında 65 yaşın üstünde olup aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız var. Bu, bir hekim olarak beni üzüyor. Aşı olma imkanı var, aşı sırası gelmiş, aşı olsaydı belki o büyüğümüz hastalığı hafif geçirecekti. Bu nedenle aşı olmak gerekiyor.