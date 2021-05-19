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İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntler! Ölü martılar ve yosun dolu havuz...

CHP'li İBB yönetimindeki Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Çadır Köşkü'nün önünde bulunan havuzun yosunlarla kaplı olması ve içinde ölü martılar bulunması büyük tepki topladı.Havuzun içler acısı halinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:59
İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntler! Ölü martılar ve yosun dolu havuz...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İstanbul Yıldız Parkı'ndan tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

Çadır Köşkü'nün önünde bulunan havuzun yosunlarla kaplı olması ve içinde ölü martılar bulunması büyük tepki topladı.

TEPKİ SONRASI ÇALIŞMA BAŞLADI

Havuzun içler acısı halinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı.

Görüntü büyük tepki toplarken bir vatandaş da dün akşam sosyal medya hesabında içerisinde ördek, kaplumbağa bulunan havuza ölü martı gördüğü görüntüyü paylaştı.

Tepkiler büyüken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen harekete geçerek, bugün havuzda temizlik çalışması başlattı.

Parkta yürüyüş yapanlar ise yosunlarla kaplı havuzun bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylerken, oluşan görüntünün parka yakışmadığını belirtti.

"BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMAMIŞ"

Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, "Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Parkta eşiyle yürüyüş yapan Erdoğan Uğurlu ise, "Havuzda martı ölüsü gördük geçen biz. Buraya hep geliyoruz. Temizlenebileceğini düşünüyorduk, gördüğüm kadarıyla temizlemeye başlamışlar" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Biz de gezmeye geldik. Şu an farkettim görüntüyü. Bu manzarayla karşılaştık, içimiz buruk oldu açıkçası. Yosun dolu. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



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