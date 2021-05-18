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Whatsapp'taki yeni tehlike kayıt! Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi uyardı

Whatsapp'ın yeni güncellemesi ile tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç kritik uyarılarda bulundu. Koç Whatsapp'ın yeni güncellemesini kabul eden vatandaşlara paylaşım yaptığınız fotoğraf, video ve dosyalar Whatsapp'ın sunucularından silinmeyeceği ve orada depolanabileciğini söyledi.

Teknoloji / 18 Mayıs 2021 Salı 11:10
Whatsapp'taki yeni tehlike kayıt! Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi uyardı

Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var' dedi.

Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi. Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

KAMU KURUMLARI BiP'E GEÇTİ
Öte yandan Koç, yerli ve millî uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.


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