Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den flaş açıklamalar

Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği.