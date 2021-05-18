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Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alındı!

Her fırsatta yargı içerisinde FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin çeşitli haber ve köşe yazılarıyla ön plana çıkan eski Oda TV yöneticileri ve Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın avukatı Kazım Yiğit Akalın’ın bizzat FETÖ borsası kurduğu ortaya çıktı.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 18:37
Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alındı!

Zengin iş insanlarının haklarındaki FETÖ soruşturmalarından haberdar olarak, haklarındaki dosyaları takipsizlikle sonuçlandırmayı vaat eden FETÖ borsası şebekesi çökertildi. Skandal, Akalın ve beraberindeki avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ünlü bir bilişim firması sahibinin hakkında açılan FETÖ soruşturmasını 150 bin dolar karşılığında kapatma teklifinde bulunmasıyla gün yüzüne çıktı.

150 BİN DOLAR

Türkiye'nin sayılı bilişim firmaları arasında yer alan şirketin yönetim kurulu başkanı Ş.Ç.'nin oğlunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Kazım Yiğit Akalın tarafından kendilerine, "Hakkınızda FETÖ soruşturması var. Emniyette tanıdıklar var. 150 bin dolar karşılığında takipsizlik alabilecek şekilde emniyette fezleke hazırlatacağız" dediklerini belirterek ihbarda bulundu.

6 KİŞİLİK FETÖ BORSASI KURDULAR

Savcılık söz konusu ihbar üzerine soruşturma başlattı. Savcılık şüpheliler hakkında teknik takip ve dinleme kararı aldırdı. Yapılan incelemelerde avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Mehmet Asım İplikçioğlu'yla, 4 polisin kurdukları FETÖ borsası ile ilgili iletişim halinde oldukları belirlendi.

4 polis memurunun, Kazım Yiğit Akalın'ın yönlendirmesiyle hakkında FETÖ soruşturması yürütülen iş adamı lehine emniyette evrak hazırlamayı vaat ettikleri tespit edildi.

Savcılık başında eski Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın'ın bulunduğu 6 kişilik FETÖ borsası şebekesi hakkında operasyon talimatı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak, dijital delillere incelenmek üzere ele konuldu. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

ZENGİN FETÖ'CÜLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNMUŞTU

Bilindiği gibi Oda TV'cilerin avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ'nün finans ayağının çok kritik isimlerinin avukatlığını üstlendiği ortaya çıkmıştı. Kazım Yiğit Akalın'ın; FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in, TUSKON davası sanıklarından Ömer Faruk Kavurmacı ile Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptığı belirlenmişti. Akan gibi avukatlar Hüseyn Ersöz ve Serkan Günel'in de zengin FETÖ'cümişadamlarının davalarına baktıkları belirlenmişti.


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