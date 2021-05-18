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Bakan Fahrettin Koca toplumsal bağışıklık için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın en geç temmuz ayında sağlanacağının müjdesini verdi.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 12:21
Bakan Fahrettin Koca toplumsal bağışıklık için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Uğur Şahin'in Bilim kurulu toplantısına videokonferansla katılacağı bilgisini verdi. Bakan Koca, 'Gelecek olan Biontech aşısı miktarını 84 milyon bizzat Uğur Hocamızdan duysun istiyorum' dedi.

Bakan Koca tarih verdi

Bakan Koca, haziran ayı itibarıyla 10 milyonlarca doz ile ifade edilebilecek Biontech aşısının Türkiye'ye geleceğini de belirtti. Bakan Koca, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın tümüyle ne zaman gerçekleşebileceği konusunda da 'Haziran ve temmuz aylarında öngörüyoruz. Ağustosu bulmaz' diye konuştu.

Bakan Koca, Sinovac ve Biontech aşılarının tedariki konusunda şunları kaydetti:

'Sinovac'la ilgili üretim yetkisi verildi ama önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim değil. Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. Biontech aşısında da haziran ayında 30, temmuz, ağustos, eylül olmak üzere ciddi bir miktarın tekrar anlaşması yapıldı.

90 milyonu da aşar. O rakamları da bu hafta Uğur Hoca'nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum. Haziran başında kendisini Türkiye'ye bekliyoruz. Aşılama kampanyasını güçlü şekilde yapmak istiyoruz. Kendesini de katılmak üzere davet ettik.'


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