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Esenyurt'ta taksicilerden taksiciye taciz dayağı

Esenyurt'ta taksiye binen kadının sözlü tacize uğradığını taksi durağına bildirilmesi üzerine taksiciler, meslektaşını dövdü.

Yaşam / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37
Esenyurt'ta taksicilerden taksiciye taciz dayağı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti.

Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

“Sarkıntılık” yapan taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı.

Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

'TERBİYESİZLİK YAPMADIM'

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu.

'SENİN ANAN, BACIN TAKSİYE BİNMİYOR MU?'

Ancak arkadaşları, 'Kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?” diyerek sürücüyü dövmeye başladılar.

Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.







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