İşte Türkiye'nin kontrollü normalleşme planı! Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak...

Tam kapanma sürecinin yarın itibarıyla sonuna geliniyor. Türkiye yarından itibaren yeni normalleşme planına kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları paylaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi'ni (yarın) işaret ederek, 'Normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz' açıklamasında bulunmuştu. Kafe, restoran, uzaktan eğitim, sokak kısıtlaması gibi konulardaki kararların duyurulması beklenirken, asıl hedefin ise temmuz ayı olacağı ifade ediliyor. İşte tüm detaylar...



Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 Mayıs günü toplanacak. Pazartesi günü yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi tam kapanma sonrası normalleşme adımları olacak. Vaka sayıları hızla gerilerken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin hedefinin yakalanıp yakalanamayacağı merakla bekleniyor. Ancak veriler bu hedefin yakalanacağının ipuçlarını veriyor.



BAŞKAN ERDOĞAN: TEDBİRLERİ GEVŞETMEYİ PLANLIYORUZ



Erdoğan, 'Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ramazan Bayramı mesajında, 'Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.



KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ



Vaka sayısının azalması sonrası tekrar bir patlama olmaması için kısıtlamalar kademeli olarak geavşetilecek. Kademeli normalleşme sırasında kafeler, restoranlar ve lokantalar için farklı formüller masaya yatırılacak.



RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR İÇİN YENİ PLAN



Kafe ve restoranlar koronavirüs kısıtlamalarından en fazla etkilenen işletmeler olarak biliniyor. Milyonlarca kişinin geçimini sağladığı alan ile ilgili adım atılacak. Bu işletmeler ilk olarak saat 20.00'ye kadar hizmet verecek. Öncelikle dış mekanların açılması gündemde. Açık alanlarda sosyal mesafe şartlarına uyarak yüzde 50 müşteri kapasitesi ile açılma olacak.



Dış mekanı olmayan kıraathane, lokal vb. yerlere ise kapılarının önüne masa sandalye atmaları konusunda esneklik gösterilecek.



Haziran ayı içinde vaka sayısına göre saat sınırlaması 22.00'ye kadar çıkarılacak. Temmuz ayından itibaren yine vaka durumuna göre 23.45'e kadar kafeler hizmet verecek.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECEK



Sokağa çıkma kısıtlaması da bir süre daha devam edecek. Akşam saat 19.00 olarak uygulanan kısıtlama daha önce olduğu gibi 21.00'e kadar esnetilecek. Kısıtlama Temmuz ayına kadar sürecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar gününün kısıtlanması da gündemde. Ancak cumartesi gününün serbest bırakılması Pazar günü tam kısıtlama yapılmasının daha ağır bastığı belirtiliyor.



ASIL HEDEF TEMMUZ



Düğün, nişan ve kına yapacak olanlar bir süre daha bekleyecek. Bu tarz toplu etkinlikler için maske, mesafe ve hijyen şartları sağlanarak Temmuz ayında harekete geçilecek. Koronavirüs ile mücadelede asıl normalleşme Temmuz ayında olacak.