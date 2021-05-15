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Whatsapp'ın verdiği süre bitti! Hesaplar silinecek mi? Son dakika 'kullanıcı sözleşmesi' açıklaması...

WhatsApp’ın tartışmalarına neden olan yeni gizlilik sözleşmesi bugünden itibaren devreye giriyor. Önce 8 Şubat olarak duyurulan, ancak gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs'a ertelenen yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04
Whatsapp'ın verdiği süre bitti! Hesaplar silinecek mi? Son dakika 'kullanıcı sözleşmesi' açıklaması...

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle, Facebook ile hiç olmadığı kadar kapsamlı kişisel veri paylaşımı başlıyor.

Üstelik gizlilik sözleşmesi onay süreci kullanıcılara bir dayatma olarak sunuluyor. Kullanıcılara reddetme seçeneği sunulmazken, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar kademeli olarak başlayacak kısıtlamalarla uygulamayı kullanamayacak.

Konunun büyük tepki toplamasıyla birlikte birlikte Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp ise geri adım atmayarak; ilk olarak 8 Şubat'ta başlaması planlanan kısıtlamalara, kullanıcılarına yenilenen gizlilik sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 15 Mayıs tarihinde başlayacağını açıklamıştı.

'KISITLAMALAR KADEMELİ OLARKA GELECEK' İDDİASI
Bugünden itibaren başlayacak kısıtlama sürecinde ilk etapta büyük değişimler olması beklenmiyor. Yani yeni sözleşmeyi onaylamayanlar için hesap engelleme gibi büyük adımlar atılmazken kullanıcılar sosyal medya uygulamasını normal kullanmaya devam edebilecek. Ancak ilerleyen süreçte büyük kısıtlamalar gelecek.

Resmi açıklamalara göre kısıtlamalar farklı kullanıcılar için kademeli olarak başlayacak. İlk etapta gizlilik sözleşmesinin onaylanması için tüm kullanıcılara bir bildirim gönderilecek.

Ardından bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerinize ulaşamayacaksınız.

Gelecek günlerde ise gizlilik sözleşmesi onaylanmadığı taktirde, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenler mesaj gönderemeyecek, sesli veya görüntülü çağrı yapamayacak. Özetlle sözleşmeyi reddetme seçeneğiniz bulunmuyor ve reddettiğiniz taktirde WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.

İddialar bu yöndeyken, Whatsapp'tan da bir son dakika açıklaması geldi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ: HESABINIZI SİLMEYECEĞİZ

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu Whatsapp'ın kullanıcılarına verdiği süre 15 Mayıs itibarıyla sona erdi. Konuyla ilgili Whatsapp'tan da resmi açıklama geldi.

WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, 'kişisel mesajlarınızı göremiyoruz' ve 'hesabınızı silmeyeceğiz' paylaşımında bulundu.

WhatsApp'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz.' ifadeleri kullanıldı.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.


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