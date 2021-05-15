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İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi

Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam son karşılaşmalar oynanacak.

Şampiyonun belli olacağı müsabakalar sonrası, kutlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı da hazırlığını tamamladı.

Bakanlık, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

KALABALIĞIN TOPLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekilen genelgede, valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına ayrıca izin verilmeyecek.

BAKAN SOYLU'DAN UYARI: TAM KAPANMANIN AKABİNDE YAPILABİLİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde kutlama yapmak isteyenlere “Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. O açıdan bu konuda bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir. Aynı şekilde ortak bir hareket kabiliyeti olur düşüncesi içerisindeyiz.” diyerek seslenmişti.


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