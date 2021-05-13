Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan mafya lideri Sedat Peker tepkisi: Fuat Avni’den medet uman muhalefet...

İBRAHİM KALIN: UMARIM BU YAPTIKLARINDAN HİCAP DUYARLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" sözlerini kullanmıştı.