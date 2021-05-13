İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan firari Sedat Peker'e teslim ol çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari olarak aranan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in çirkin iddialarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert cevap verdi.

OPERASYON ELEMANI MAFYA PİSLİĞİ

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği..." sözleriyle yaptığı açıklamada, "Bedeli ne olursa olsun terörle uyuşturucu ile organize suç çeteleri ile ve tüm suç unsurları ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı o açıklamanın tam metni:

Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum..

Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği,

yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pekçok insanın canını acıttı.

Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı.

Türkiye, tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor.

Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum:

İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim.

Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol.

Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır.

Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve "şereflice"siyaset malzemesi haline getiren

Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var

Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var.

Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var.

Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var.

Nasıl olsa Fetö'nün sosyal medya ağı var

Nasıl olsa Hdpkk'nın tam desteği var.

Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var.