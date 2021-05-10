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Kudüs’teki İsrail zulmü devam ediyor! Çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için atlı polisleri kullandı. Çıkan olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı bildirilirken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:07
Kudüs’teki İsrail zulmü devam ediyor! Çok sayıda Filistinli yaralandı

Kudüs'te gerilim devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için atlı polisleri kullandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gazetecileri de engellediklerini ifade ederek, kalabalığa coplarla saldırıldığını belirtti. Çıkan olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı bildirilirken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı.

TOMA VE SES BOMBALARIYLA SALDIRDI

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti. Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu. Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı. İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki saldırıları devam ediyor.

İSRAİL POLİSİNİN DOĞU KUDÜS'TEKİ SALDIRILARINDA 14 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı, 4'ünün hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

ŞEY CERRAH'TA 4 FİLİSTİNLİ AİLENİN TAHLİYE DURUŞMASI ERTELENMİŞTİ

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmanın ertelendiği aktarılmıştı. Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı belirtilmiş, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti.

Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.

İsrail

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