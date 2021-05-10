Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşa verilen nakdi ücret desteği devam ediyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.