Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşa verilen nakdi ücret desteği devam ediyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün başlıyor. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlar ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.