Akıncı'dan büyük başarı: Bayraktar 'sabaha kadar tamamladık' diyerek duyurdu

Milli teknoloji ile üretilen insansız hava aracı Akıncı gece eğitimlerine başladı. Dün gece sahura kadar 65 sorti gerçekleştiren Akıncı'nın eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı her geçen gün artıyor. Dünyada adından söz ettiren insansız hava araçlarıyla birçok operasyon gerçekleştiren Türkiye, Akıncı projesine ilişkin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
'Sahura kadar 65 sorti tamamladık'
Bayraktar 'Akıncı İnsansız Hava aracımızla uçuşlu eğitimlerimiz 5 gün önce başlamıştı. Bugün de ilk defa gece eğitimlerine başladık. Gece uçuşlarımız devam ediyor. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.' dedi. Bayraktar tweetinde ayrıca 'Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık' açıklamasında da bulundu.