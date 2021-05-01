Akıncı'dan büyük başarı: Bayraktar 'sabaha kadar tamamladık' diyerek duyurdu

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı her geçen gün artıyor. Dünyada adından söz ettiren insansız hava araçlarıyla birçok operasyon gerçekleştiren Türkiye, Akıncı projesine ilişkin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



'Sahura kadar 65 sorti tamamladık'



Bayraktar 'Akıncı İnsansız Hava aracımızla uçuşlu eğitimlerimiz 5 gün önce başlamıştı. Bugün de ilk defa gece eğitimlerine başladık. Gece uçuşlarımız devam ediyor. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.' dedi. Bayraktar tweetinde ayrıca 'Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık' açıklamasında da bulundu.





