Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanırken, ABD, iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye’ye bildirimde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden Diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar" ifadelerini kullandı.



Rusya'da "endişe verici" açıklaması



ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararına Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin artan askeri hareketliliği endişe verici" açıklamasında bulundu.