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Nasa duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bilindiği üzere insanlık tarihine geçecek bir olay için son hazırlıklarını yapıyor. Eğer herhangi bir terslik olmazsa Ingenuity, 11 Nisan tarihinde Mars'ta ilk uçuşunu yapacak. Böylece Dünya dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. NASA'dan beklenen haber de geldi. İlk uçuştan önce Ingenuity'nin pervaneleri çalıştırıldı.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 19:59
Nasa duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

NASA, Ingenuity'nin ilk uçuşu için son kontrolleri ve hazırlıkları yapıyor. NASA konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve Ingenuity'nin pervanelerinin çalıştırdı. Uzay dairesinden yapılan açıklamaya göre Ingenuity'nin pervaneleri 50 RPM hızında döndü ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Perseverance'ın Mars macerasına eşlik eden küçük arkadaşı Ingenuity'nin uçuş yapmak dışında bir görevi yok. NASA, helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlayacak.
Üzerinde bir kamera yer alan helikopter, uçtuğu alanları da fotoğraflayacak.

Ingenuity ilk uçuşunu 8 Nisan'da gerçekleştirecekti, fakat bu uçuş 11 Nisan'a ertelendi. NASA daha önce yaptığı açıklamada, "Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Oldukça hafif yapıda olan helikopter Mars atmosferinde uçacak özelliklerde. Mars gezegeninin atmosferi, dünya atmosferinin yüzde 1'i gibi bir yoğunluğa sahip. Bu yüzden de helikopterin pervaneleri normal bir helikopterden 10 kat daha hızlı hareket ediyor.

Ingeunity ilk uçuş sonrası, dünya dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak.

Ingeunity, Perseverance aracından ayrıldıktan sonrasında ise üç metrelik bir alanda uçacak. Helikopter, havada fotoğraf çektikten sonra yeniden kalkış alanına inecek.

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