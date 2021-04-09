Muhtarların çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılıyor

İçişleri Bakanlığı'nca muhtarlar hakkında yeni düzenlemeler getiriliyor.



Uzun bir süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin taslak metni hazırlandı.



Hazırlanan taslak metni AK Parti milletvekilleri tarafından kanun teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığına sunulacak.



Taslak ile muhtarlara bazı yeni haklar getirilirken, görev ve sorumluluklarına yeni eklemeler de yapılıyor.



YARDIM ÖDENEĞİ



Muhtarlıklara merkezi yönetim bütçesinden iki muhtar ödeneği tutarında yardım yapılacak.



Bu yardımın karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak.



Söz konusu tutar yılı içinde, iki eşit taksitte mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak. Cumhurbaşkanı bu ödeneği iki katına kadar artırabilecek.



YILLIK İZİN



Muhtarlar il genel meclisi ve belediye meclis toplantılarına katılabilecek ve bu toplantılarda söz hakkına sahip olacak. Muhtarlar yılda 30 gün izin kullanabilecek.



DOĞUM İZNİ



Kadın muhtarlara doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle ödeneği kesilmeksizin analık izni verilecek. Ayrıca 6 aya kadar ödeneksiz izin kullanma hakları olacak.



ÜCRETSİZ YOLCULUK



Muhtarların görev süreleri boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmeleri de öngörülüyor.