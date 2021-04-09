Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon beklentisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 olarak kayıtlara geçti.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,26 olarak kayıtlara geçti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,55 olarak gerçekleşti.



12 AY VE 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN DAĞILIMLARI



2021 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,74 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,50 olasılıkla yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 17,56 olasılıkla ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 36'ının beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 14'ünün beklentilerinin ise yüzde 13,00'dan büyük olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ YÜZDE 19,03 OLDU



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,03 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,53 iken, bu anket döneminde yüzde 19 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 19 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 8,57 LİRA



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 lira iken, bu anket döneminde 8,57 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 lira iken, bu anket döneminde 8,78 lira olarak kayıtlara geçti.