KT-1 uçak neden düştü? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Önceki gün Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi akrobasi uçağının düşmesi ve Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit olmasının ardından bir kötü haber de bugün İzmir'den geldi. Foça açıklarında eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçak düştü.



PİLOTLAR KURTARILDI



Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı 'İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.'







İZMİR VALİSİ: İKİ PİLOTUMUZ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİMİZ TARAFINDAN KURTARILMIŞTIR



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.



Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.



İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, 'İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır.' dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.



'PİLOT EĞİTİMİ YAPILIYOR'



Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.



İzmir'de düşen askeri uçak hakkında konuşan Karakuş, 'Şu anda bir şey söylemek söz konusu olamaz. Çünkü bu eğitim uçağı zaten pilot eğitimi yapılıyor. Bu esnada ne gibi bir olayla karşı karşıya kaldılar da düştüler onu bilmek şu anda mümkün değil.' ifadelerine yer verdi.



'ARIZADAN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR'



A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İzmir'de düşen askeri uçak hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arızanın neden kaynaklandığının henüz belli olmadığını belirten Caşın, 'Uçağın kalktığı meydan 2. Hava üs komutanlığı. Jet başlangıç eğitim yeri. Kore'den gelen bir uçak. Hava Harp Okulu'ndan mezun olan genç Teğmenlerin harbe hazırlık eğitimin yapıldığı bir uçuş sırasında bir arızadan dolayı düşmüştür. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.' dedi.



PİLOTLARDAN İLK GÖRÜNTÜLER



Sağ olarak kurtarılan pilotlardan ilk görüntüler de geldi.



Arama kurtarma çalışması sonucu karaya çıkartılan pilotlar, ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.



Foça Devlet Hastanesine kaldırılan pilotlardan biri askeri helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







'MOTOR ARIZASI'



Milli Savunm Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklama şöyle 'Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça'da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.'