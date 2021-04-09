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Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine gireceklerin af dileyerek kurtulamayacağını söyledi.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 16:39
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesinde artık geri sayım başladı.

Proje için ihale süreci adım adım yaklaşırken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan isimleri açık açık tehdit etti.

AF DİLEME İLE KURTULAMAYACAKLAR

CHP'li İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin peşinde koşanların gelecekte af dileyerek kurtulamayacağını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar.

BASİT BİR ŞEKİLDE SÜREÇTEN SIYRILAMAZLAR

Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık' diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar.

AMA ULUSAL AMA ULUSLARARASI DÜZEYDE UYARIMI YAPIYORUM

Vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye hukukun önünde; ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum.' şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

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