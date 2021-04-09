Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla'dan da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 20.21'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 17.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.



Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de yerin 1.6 kilometre derinliğinde saat 21.21'de meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.