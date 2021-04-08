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Yürürlüğe girdi! Vatandaşın birikimine devlet garantisi

Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekonomi / 08 Nisan 2021 Perşembe 09:28
Yürürlüğe girdi! Vatandaşın birikimine devlet garantisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi.

BDDK'DAN İZİN ZORUNLU OLACAK

Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.

HER ŞUBE İÇİN 1 MİLYON LİRA

Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.

120 AYI GEÇMEYECEK
Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarIıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.

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