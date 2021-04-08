Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü ile aralarında gerginlik olduğuna dair haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. “Bu habercilik hastalıklı” diyen Soylu, haberin sahibi Barış Pehlivan'a işaretle “Bu çocuklar hasta” dedi.



Soylu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin' ifadesini kullandı.