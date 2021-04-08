Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'İ kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! 16 askerimizin şehit edilmesinden sorumluydu

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında bölücü bebek katili PKK'lı teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor. Son olarak Eren-10 operasyonu kapsamında Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu haberi dikkat çeken sözlerle duyurdu.



"6 TERÖRİST OLDU 8 BİRİ DE KIPKIRMIZI"

Bakan Soylu şunları yazdı: "Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."



KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.



TERÖRİSTİN KATILDIĞI EYLEMLER

Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adındaki teröristin katıldığı eylemler;



- 05.09.2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu (16) askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu,



- 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu,



- 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirlenmiştir.



10 OLDU

Süleyman Soylu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 olduğunun haberini de "Ne diyeyim Allah, hızınızı kesmesin kahramanlar. 2 terörist daha. 8 terörist oldu 10.



"DOMUZ DAĞI'NDAN GÜZEL HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Süleyman Soylu bir önceki paylaşımında "Eren-10 Operasyonundan haber var... Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz! Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi Operasyon devam ediyor." bilgisini paylaşmıştı.



Bakan Soylu dün ise; "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" demişti.