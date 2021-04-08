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Pandeminin başından beri herkesin merak ettiği soru buydu! İşte cevabı...!!!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak vermesiyle ortaya çıkan 'Virüs yüzeylerden bulaşır mı' sorusuyla ilgili bir açıklama geldi. CDC, kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 22:22
Pandeminin başından beri herkesin merak ettiği soru buydu! İşte cevabı...!!!

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, 'Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor.' dedi.

CDC, yüzeylerin temizlenmesine ilişkin rehberinde güncellemeye giderken, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Dr. Walensky, sabun ve deterjan içeren ürünlerle temizlemenin yüzeylerdeki mikropları azalttığını ve virüs partiküllerinin bir kısmını zayıflatabileceğini, bunun da yüzeylerden enfeksiyon riskinin azalttığını açıklamıştı. CDC hâlâ zeminlerin sabun ve su ya da deterjanla temizlenmesi için insanları teşvik ediyor; ayrıca işletme ve insanlara çok temas edilen kalem, tezgah, alışveriş arabası, masa, kapı kolu, ışık düğmesi, merdiven korkuluğu, asansör tuşu, klavye, telefon, musluk ve lavabo gibi yüzeylerin günde en az bir kez temizlemesini tavsiye ediyor.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

Walensky, pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı bilgilendirme toplantısında, yüzey dezenfeksiyonunun son 24 saate Kovid-19 vakası rapor edilen ya da şüpheli bir durum varsa, ev içleri ve okullarda yapılmasının tavsiye edildiğini duyurmuştu.

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