USD (Alış - Satış) : 8,15 - 8,17 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

'Öldü' diye gömdüğü babasını hastanede görünce şok oldu!

Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) isimli iki hastadan Recep Yılmaz başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak nakil evraklarına yanlışlıkla Recep Çelik'in kimlik ve iletişim bilgileri yazıldı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 19:05
'Öldü' diye gömdüğü babasını hastanede görünce şok oldu!

Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) isimli iki hastadan Recep Yılmaz başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak nakil evraklarına yanlışlıkla Recep Çelik'in kimlik ve iletişim bilgileri yazıldı.

Recep Çelik sevk edildiği hastanede 2 saat sonra öldü. Hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşıp acı haberi verdi. Babası sandığı Recep Yılmaz'ı korona tedbirleri kapsamında cenazeyi görmeden toprağa veren Hilmi Çelik, iki gün sonra bazı evraklar için hastaneye gittiğinde babasının yaşadığını öğrendi. Başhekimin odasında karşısında 'öldü' sandığı babasını gören Hilmi Çelik, büyük şok yaşadı.

İKİSİNİN DE İSMİ RECEP

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde korona teşhisiyle tedavi gören 92 yaşındaki Recep Çelik ve 69 yaşındaki Recep Yılmaz isimli iki hastanın isim ve yüz benzerliği büyük bir karışıklığa neden oldu.

"BABANIZI KAYBETTİK"

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği ve korona tanısıyla tedavi altına alınan Recep Yılmaz iki saat sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşarak acı haberi verdi. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Hilmi Çelik, yakınlarına haber vererek cenaze işlemlerine başladı. Hilmi Çelik ve yakınları, koronavirüs tedbirleri kapsamında babalarının cenazesini görmeden Çanakkale Belediyesi Asri Mezarlıktaki annelerinin yanına defnettiler. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Hilmi Çelik, babası için dua edip, mevlit okuttu.

"SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜYÜ BİR ARADA YAŞADIK"

Defin işleminin ardından Hilmi Çelik bazı evrakları teslim almak için gittiği hastanede, babasının yaşadığını öğrendi. Hastanedeki görevliler bir yanlışlık olduğunu, 92 yaşındaki Recep Çelik'in pandemi bölümünde tedavisinin sürdüğünü söylediler. Daha sonra görevliler Recep Çelik'i hasta yatağı ile birlikte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi başhekiminin odasına götürdüler. Başhekimin odasında karşısında 'öldü' sandığı babasını gören Hilmi Çelik, büyük şok yaşadı ve baygınlık geçirdi. ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ın yapılan hata nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirten Çelik, "Hastanede başhekimin odasında babamı görünce şok oldum. İnanamadım. Başhekim, kimlik numarasının karıştırıldığını, bunun için özür dilediğini söyledi. Ben de 'biz kimi defnettik annemin yanına' dedim. O da 'aynı isimli başka hastayı' dedi. Sevinci de üzüntüyü de bir arada yaşıyorum" diye konuştu.

MEZARDAN ÇIKARTIP, TEKRAR DEFNEDECEĞİZ

Öte yandan Recep Yılmaz'a ait cenazenin mezarlıktan çıkarılarak ailesine teslim edileceği bildirildi. SABAH'ın ulaştığı Recep Yılmaz'ın oğlu Servet Yılmaz da büyük şok yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "Hastaneden aradılar. Korona nedeniyle ben de evde karantinadayım. Babamın öldüğünü, ancak bir yanlışlık olduğunu , isimlerin karıştığını ve cenazenin defnedildiğini söylediler. Prosedür gereği savcılığa başvurmamız gerekiyormuş. Kafamız allak bullak oldu. Babamızın cenazesini mezardan çıkartıp tekrar defnedeceğiz"

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement