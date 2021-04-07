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Manisa İtfaiyesi Hayvanların Yardımına Koştu

Manisa Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Akhisar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yavru köpeği kurtarırken, Yunusemre ilçesinde de fırtınadan dolayı uçan leylek yuvasını elektrik direğinin üzerine yerleştirdi.

3. Sayfa / 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:02
Manisa İtfaiyesi Hayvanların Yardımına Koştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bir yandan yangınlarla mücadele ederken bir yandan da sokak hayvanların yardımına koşuyor.

Akhisar ilçesi Efendi Mahallesinde açık kalan bir foseptik çukuruna yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Akhisar merkez itfaiye ekipleri tarafından yavru köpeği düştüğü çukurdan sağ salim kurtardı.

Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde de etkili olan fırtına sonrası elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasının uçtuğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. GDZ EDAŞ ekipleriyle irtibatlı bir şekilde direkteki elektriğin kesilmesinin ardından merdivenli itfaiye aracıyla uçan leylek yuvası yerine yerleştirildi. Direk üzerine yuvalayan leyleklerin göç mevsiminden önce ekipler tarafından uçan yuvanın yerleştirilmesi vatandaşların da takdirini kazandı. Kaynak : İHA

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