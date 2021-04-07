''DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi'' yalanına İçişleri'nden tokat gibi cevap!

Yalan ve manipülatif haberleriyle ün yapan CHP'nin kanalı TELE1 yine algılara oynadı.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.



'TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞI YAPILDI' YALANI



Kararın ardından TELE1 'DEAŞ'lı 8 teröristin Türk vatandaşı yapıldığı' yalanını ortaya attı.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.



Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur...







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