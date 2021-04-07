''DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi'' yalanına İçişleri'nden tokat gibi cevap!

FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Belli odaklar kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatı olan kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandığı yalanını ortaya atmıştı. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yalanlama geldi.
Yalan ve manipülatif haberleriyle ün yapan CHP'nin kanalı TELE1 yine algılara oynadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
'TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞI YAPILDI' YALANI
Kararın ardından TELE1 'DEAŞ'lı 8 teröristin Türk vatandaşı yapıldığı' yalanını ortaya attı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.
Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur...
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