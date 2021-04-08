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CHP'li İBB esnafa da turiste de düşman! Kapalıçarşı ve Çemberlitaş bölgesindeki esnaftan otopark isyanı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB), hizmet adı altında insanların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Şimdi de Kapalıçarşı ve Çemberlitaş esnafına ve bu alandaki turistlere 'meydan' projesiyle zorluk çıkardı. Esnaf Orhan Karakaş, İBB'nin uygulamasının ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 09:05
CHP'li İBB esnafa da turiste de düşman! Kapalıçarşı ve Çemberlitaş bölgesindeki esnaftan otopark isyanı

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Çemberlitaş'ta yıllardır otopark olarak kullanılan alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) meydana dönüştürülmesi esnafı mağdur etti.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve döviz bıraktığı Kapalıçarşı ve Çemberlitaş esnafı, pandemi ile ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde otoparkın kapatılmasının kendilerine büyük darbe vurduğunu kaydetti. Bölge esnafı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuyu aktardıklarını ancak çözüm yerine "Biraz yürüsünler" cevabı aldıklarını söyledi.

Çemberlitaş'ta esnaflık yapan Orhan Karakaş, kendilerine otopark alternatifi gösterilmediğini belirterek, "Kapalıçarşı ile Mahmutpaşa Türkiye'nin ticaret ve turizm merkezi. Buraya gelen turistler kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorunu aktardığımızda, 'Orası yayalar için, turistler de biraz yürüsün' cevabını aldık. Müşterilerimizin büyük bölümü yaşlı ve kadın, onlar nasıl kilometrelerce yürüsün. Bu, ülke ekonomisine, ticarete ve istihdama da darbedir" ifadesini kullandı.

CİDDİ BİR MÜŞTERİ KAYBI VAR

Kapalıçarşı'nın 54 yıllık esnafı Mehmet Cümbüş ise otoparkın iptal edilmesiyle ciddi bir müşteri kaybına uğradıklarından yakındı.

Cümbüş, "Dünyanın sayılı ve zengin insanlarının özellikle uğrayıp alışveriş yaptığı Kapalıçarşı ve Çemberlitaş'a ulaşım zorluğu hepimizi olumsuz etkiledi. Müşterilerimizi satın aldıkları değerli eşyalarla kilometrelerce yürütmek, güvenlikleri açısından da sakıncalı" diye konuştu.

Kapalıçarşı esnafından Fahri Kenan Dengiz de, "Burada 45 yıldır otopark vardı. Turistler otobüslerle kafileler halinde gelip alışverişlerinin ardından tekrar otobüslerle ayrılırlardı. Güvenli ve rahat alışveriş yaparlardı. İmamoğlu'nun bu uygulaması hepimize zarar veriyor. Acilen bu hatadan dönülmeli" dedi.

Çevre esnafı yaptıkları ortak bildiride ise sorunlarını şöyle dile getirdi:

"Pandemi ile ekonomik sıkıntıların arttığı, toplu ulaşım ile seyahatin risk teşkil ettiği bir dönemde otoparkın kapatılması, turizm geliri bekleyen esnafa büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Bu alanın turist midibüslerine, VIP araçlarına, kısa süreli hizmet veren otopark olarak tescillenmesi dileğimizdir."

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