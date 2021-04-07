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LGBTİ seviciler İBB’de işbaşı yaptı İmamoğlu’nun son icraatı!

Göreve geldiği günden beri kamunun imkânlarını eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için seferber eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun LGBTİ üyelerini İBB bünyesine açıktan atadığı ortaya çıktı.

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:21
LGBTİ seviciler İBB’de işbaşı yaptı İmamoğlu’nun son icraatı!

Göreve gelir gelmez İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif ederek eşcinsel sapkınlığa kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan CHP'li Erkem İmamoğlu'nun, LGBTİ sevicilerini İBB bünyesinde istihdam ettiği ortaya çıktı.

İBB'de koordinatör oldu

Şişli Belediyesi'nde eşcinsellere hizmet vermek amacıyla kurulan Toplumsal Eşitlik Merkezi'nde uzman sıfatıyla çalışan Zelal Yalçın ve Elif Avcı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'ye transfer olduğu ortaya çıktı. Zelal Yalçın ve Elif Avcı'nın, İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde “Sosyal Politikalar Koordinatörü” olarak çalışmaya başladığı belirlendi. CHP'li İmamoğlu'nun ‘olur'uyla İBB'de işbaşı yapan Elif Avcı ve Zelal Yalçın'ın, geçmiş yıllarda İstanbul'da düzenlenen LGBT Onur Yürüyüşü'ne katıldığı ve eşcinsellere destek veren eylemlerde bulunduğu öğrenildi. LGBT etkinliklerinde boy gösteren isimler aynı zamanda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'ın danışman ekibinde yer alıyor. İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakın ilişkisi de dikkat çekiyor. Yalçın, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB çalışanlarına “eğitime katılım zorunludur” mesajıyla dikte ettiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” derslerini veren isim olarak da biliniyor.



Sapkınlığa resmiyet kazandırıyor

Mütedeyyin insanların oylarıyla İBB koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, LGBTİ sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırma arzusundan bir türlü vazgeçmiyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020'de, AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen CHP'li İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir olduğunu söylemişti. İmamoğlu, “Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim.”


Ak Parti

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