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Ekrem İmamoğlu'nun engelleniyoruz söylemi boşa çıktı

İBB'nin AK Parti'nin engellemeleri nedeniyle çalışamadığı söylemleri boşa çıkaran rakamları Osman Nuri Kabaktepe paylaştı.

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:36
Ekrem İmamoğlu'nun engelleniyoruz söylemi boşa çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevdeki ikinci yılını doldurdu. İstanbullular geriye dönüp baktığında geçen sürede vaadedilen hizmetlerin yerine gelmediğini görüyor.

CHP'nin İstanbul'a gereken hizmetlerin yapılmadığı yönündeki eleştirilere yanıtı da değişmedi: 'AK Parti bizi engelliyor.'

Bu söylem, AK Parti tarafından defalarca yalanlansa da algı olgunun önüne geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında CHP'nin bu söylemini çürüten rakamları açıkladı.

RAKAMLAR ORTADA KİM NEYE KARŞI ÇIKTI

Kabaktepe, şunları söyledi: "Biz 6 bin 500 tane dosya getirmişiz, bin 879 tanesi CHP tarafından reddedilmiş. Yaklaşık yüzde 29 dosyamız reddedilmiş.

İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra 2 bin 500 üzerinde dosya gelmiş. AK Parti sadece yüzde 3’ünü engellemiş. Biz neyi engelliyoruz? Bu dosyalar da eksikleri tamamlayın diye göndermişiz. Belediyeciliği öğretmen için..

CHP 25 YILDA 1 KEZ BORÇLANMA YETKİSİ VERDİ, AK PARTİ 14 KEZ VERDİ

CHP 25 yılda bize bir tane borçlanma yetkisi verdi. İmamoğlu 14 tane getirmiş hepsine evet demişiz."

Ak Parti

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