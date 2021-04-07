Avrupa İlaç Ajansı'ndan Astrazeneca açıklaması!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş bir karar aldı.



YAN ETKİYE EKLENİYOR



Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen "kan pıhtılaşmasının" eklenmesi gerektiğine karar verdi.



30 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERE UYGULANMAMALI



Öte yandan, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğini belirtti.