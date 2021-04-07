104 amirale kızdı partisinden istifa etti!

Pazar gecesi Türkiye, 104 amiral tarafından imzalanarak yayınlanan bir bildiri ile sarsıldı. 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan ve darbe çağrışımı yapan bildiri, Türkiye gündemine otururken ilk somut tepki Çanakkale'den geldi. Bir dönem Çanakkale İl Başkanlığı görevinde de bulunan 40 yıllık siyasetçi CHP İl Genel Meclis üyesi Nejat Önder 'Partimin bu bildirinin arkasında durmasını kabullenemiyorum. Bu lekeyi temizlemek gerek' diyerek partisinden istifa etti.







KASET KOMPLOSU KURMUŞLARDI



Çanakkale'de 40 yıldır aktif siyaset yapan Nejat Önder, 2018 yılında İl Başkanlığı yarışında kendisine kurulan kaset komplosuyla gündeme gelmişti. Kurulan kaset komplosuna boyun eğmeyen Önder, kendi isteğiyle il başkanlığına aday olmamış, sevenlerinin ricasını kıramayarak 2019 yılında 4. sıraya yerleştirilmesine rağmen CHP'den İl Genel Meclisi üyesi seçilmişti.



MECLİS BAŞKANI OLDU



Dün yapılan ve İl Genel Meclisi başkanlık koltuğuna üç yıl oturacak başkanın seçileceği olağan seçimde sürpriz bir gelişme yaşandı. Patisinden istifa eden Nejat Önder, meclisteki oy çokluğu nedeniyle kazanması kesin gözüyle bakılan CHP adayı Nihat Öner'in karşısına bağımsız aday olarak çıktı. Yapılan kapalı oylamada Nihat Öner 16 oy alırken, Önder 17 oy alarak yeni il genel meclis başkanı oldu. Önder'in CHP'nin bile oylarını aldığı ortaya çıktı.



AK Partiye katıldı



Başkanlık koltuğuna oturan Önder, düzenlenen törenle Ak Parti saflarına katıldı. Bu güne kadar yapılan onca haksızlığa rağmen bir kez olsun partisinden istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Nejat Önder, 'Üzerime onca suç atıldığında, kaset komploları kurulduğunda parti çıkarlarını gözeterek onca dayatmaya boyun eğmedim. Bugüne kadar yapılan her eylem şahsıma yapılmıştı. Ama şuan durum başka. Bu lekeyi temizlemek boynumun borcu oldu.' diye konuştu.



Montrö'yü savunduğu iddiasının altına sığınarak 104 emekli generalin yayınladığı bildirinin, geçmiş on yıllarda cunta tarafından yayınlanan muhtıra ve darbe bildirileri ile aynı üslup ve vurguyu taşıdığının altını çizen Önder, ' Herkes altında art niyet arayabilir. Fakat ben yapılması gerekeni yaptım' dedi.



SANDALYE SAYISI DEĞİŞTİ



Önder'in Ak Partiye geçişiyle meclisteki sandalye sayısı da değişti. Mecliste 14 üyesi bulunan Ak Parti, Önder'in partiye katılmasıyla sandalye sayısını 15'e yükseltirken, mecliste CHP 17, MHP ise 2 meclis üyesine sahip.



ÇİRKİN PAYLAŞIM



Öte yandan Nihat Öner'in istifasının ardından CHP İl Genel Meclis Üyesi Güneş Pehlivan'ın yaptığı imalı paylaşım büyük tepki topladı. Pehlivan, istifanın ardından ' Öyle ya da böyle bir aç doyduğuna göre açlıkla mücadele açısından olumlu bir gün' yazdı.