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Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kar geliyor

Meteorolojinin açıkladığı verilere göre, çarşamba gecesi hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düşecek, düşen sıcaklıklarla birlikte Anadolu'da kar görülecek.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 10:39
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kar geliyor

Yağışlı bahar günleri sürerken kış geri dönecek. Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre yarından itibaren sıcaklıklar 10 derece dolaylarında düşüş yaşayacak. İstanbul'da bugün ve yarın 18 derece olan sıcaklıklar perşembe günü 8 dereceye düşecek. İç Anadolu Bölgesi de sıcaklık düşüşünden etkilenecek ve birçok ilde hafif kar yağışı görülecek.

Yağışlar yer yer kuvvetlerini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çığ riski

Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

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