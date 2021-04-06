Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na hakaret!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'na hakaret etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek? Bu mu vatandaşının sağlığını korumak?' ifadelerini kullandı.