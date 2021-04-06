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Çin Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

Çin'in Ankara Büyükelçisi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 18:18
Çin Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Uygur paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımda bulundu. Paylaşıma binlerce tepki gelirken, Dışişleri Bakanlığı Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu Bakanlığa çağırdı.

"AKŞENER: ESARET ALTINDAKİ SOYDAŞLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ

Meral Akşener Uygur Türkleri için yaptığı paylaşımda, "Barın Katliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" demişti.

"ACISINI HALA İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Mansur Yavaş ise yaptığı Uygur paylaşımında, "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" ifadelerine yer vermişti.

"ŞİDDETLE KINAMAKTADIR"

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denilmişti.

Mansur YavaşMeral AkşenerÇin Halk Cumhuriyeti

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